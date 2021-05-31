Петушинский районный суд перенёс заседание по иску Алексея Навального к ИК-2 о признании его склоным к побегу. До 2 июня судья Галина Никулова перерыв. Представитель покровской колонии ..

Петушинский районный суд перенёс заседание по иску Алексея Навального к ИК-2 о признании его склоным к побегу. До 2 июня судья Галина Никулова перерыв.Представитель покровской колонии заявила, что решение комиссии о постановке блогера на учёт было принято 11 марта, поэтому могло бы быть пересмотрено 11 июня, ибо она собирается ежеквартально. Однако сейчас заключённый находится в стационаре облбольницы для осужденных во Владимире.Алексей Навальный по видео-конференц-связи отметил, что за последний месяц получил всего один выговор. При том, что в предыдущие месяцы бывали случаи, когда за 30 дней он получал 24 выговора.Напомним, что его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении. А уже 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.