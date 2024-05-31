Как проходят экскурсии в мультимедийном центре теплоэнергетики во Владимире? О первых отзывах...

Как проходят экскурсии в мультимедийном центре теплоэнергетики во Владимире? О первых отзывах гостейВо Владимире продолжает работать мультимедийный центр теплоэнергетики. О том, как проходят экскурсии и о первых отзывах гостей - Федор Лалакин.Эта виртуальная экскурсия по тепловой электростанции с эффектом полного погружения - любимая часть экспозиции, делятся своими впечатлениями гости. Желающих посетить мультимедийный центр "Т Плюс" все больше с каждым днем. Некоторые приходят даже во время своего рабочего перерываКира Шевченко:- Прекрасная экскурсия, мы выбрались в обеденный перерыв с Владимирского хлебокомбината. И вот с коллегами решили посетить, потому что слышали отзывы, что она очень интерактивная интересная и это действительно так у меня уже ходил ребенок с бабушкой, но при этом мне тоже, как уже взрослому человеку было очень интересно.На экскурсию приходят жители разных возрастов и все находят для себя что-то интересное. Увидеть паровой котел и турбину, обследовать квартиру тепловизором, устранить повреждение на теплоцентрали, узнать откуда берется горячая вода в доме.Этот образовательный проект "Т Плюс" путешествует по стране с 2020 года и побывал уже в тринадцати городах, работал на ВДНХ. Владимир сейчас входит в топ лучших городов по посещаемости мультимедийного центра.Наталья Нарбут, администратор:- Уже на данный момент записалось 5 тысяч человек, а посетило 3 тысячи 750 человек. Каждый день у нас полные группы по 20 человек. Приходят лагеря, также взрослые, всем очень нравится.Посетить мультимедийный центр еще можно успеть! Он будет работать во Владимире до 6 июня. Вход свободный, но лучше предварительно записаться, чтобы не ждать очереди.Федор Лалакин, Илья Хлудов, "Вести - Владимир"