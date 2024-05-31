Ежегодный спортивный фестиваль пройдет во Владимире 1 июня. По Лыбедской магистрали пробегут больше полутора тысяч спортсменов – столько уже зарегистрировались, сообщили в мэрии.

Ежегодный спортивный фестиваль пройдет во Владимире 1 июня. По Лыбедской магистрали пробегут больше полутора тысяч спортсменов – столько уже зарегистрировались, сообщили в мэрии. Участникам марафона будут предложены дистанции на выбор: 4.2 км и 10 км — массовые забеги, 2 км — скандинавская ходьба, 420 м — детский забег. В 8:30 откроется стартовый городок за стадионом Лыбедь,