Не имея прав, он попал в ДТП и скрылся

Сотрудники владимирской полиции задержали жителя Вязниковского района, подозреваемого в краже денег и вещей из автомобиля жителя областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По информации ведомства, задержанный проник в машину, припаркованную у дома по второму Почаевскому проезду в городе Владимире. Из салона он украл 153 тысячи рублей, сумку, два зарядника для телефона и беспроводные наушники.Полицейские сняли следы отпечатков пальцев и обуви подозреваемого и установили его личность. Им оказался 20-летний житель Вязниковского района, ранее попадавший в поле зрения полицейских.На похищенные деньги задержанный в тот же день купил автомобиль, однако далеко не уехал. Не имея прав, он попал в ДТП и скрылся.В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Задержанного взяли под стражу.