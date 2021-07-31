День рождения у киллера. Ну, как положено, собрались братки,колеги. Сидят, бухают, делятся секретами мастерства... Пришла пора дарить подарки. Встает лучший друг и соратник и говорит что-то вроде:
- Ну, классный ты в натуре пацан, и вот тебе наш подарок.
Подносят имениннику саквояж, тот его открывает и видит снайперскую винтовку последнего образца, со всеми наворотами и достижениями науки и техники в этой области, инкрустированную брилами, с дарственной надписью.
- Ну, удружили, братки, - отвечает растроганный киллер.
- Подожди, это еще не все, надо же ее опробовать.
Тут ему дарят контракт на убийство на лимон баксов.
- Вот это да, таких подарков мне давно не дарили!!!
- Подожди, и это не все.
Киллера выводят на крышу, а там висит связанный человек с меш
еще анекдот!