Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, дачах, в лесу.

За минувшую неделю во Владимирской области от укусов клещей пострадали 33 жителя. Среди жертв членистоногих четыре ребёнка.Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, дачах, в лесу.Пострадавшим оказана медицинская помощь. В лаборатории Роспотребнадзора исследовано восемь биоматериалов, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено.