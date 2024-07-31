1 августа в народном календаре. Не трогайте это в Мокринин день, чтобы не настигло проклятье 1...

1 августа в народном календаре. Не трогайте это в Мокринин день, чтобы не настигло проклятье1 августа христиане молитвенно вспоминают Макрину Каппадокийскую. Преподобная жила в IV веке н. э. и была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского - патриархов православной веры. Родители воспитали детей в строгом послушании, смирении и богобоязненности. Макрина, будучи еще совсем юной, дала обет девства. Когда она немного подросла, по совету своей матери, Емилии, приняла вместе с ней иночество.Оставив мирскую суету, мать и дочь построили небольшую обитель, куда приходили даже знатные особы, желавшие посвятить себя служению Господу. Макрина много трудилась и почти все время проводила во внутреннем диалоге с Богом. Когда женщина тяжело заболела, к ней вызвали врача, но целомудрие и данный в юности обет девства не позволили инокине обнажиться перед лекарем. Преподобная продолжила молиться, прося Всевышнего об исцелении. Господь слышал молитвы Макрины.: преподобная не только выздоровела, но и сама получила дар чудотворения и исцеления.1 августа в народном календаре - Макринин день или Макрины, который также называют Мокрины, так как особое внимание обращали на осадки: то, насколько мокрым было 1 августа, давало нашим предкам возможность предположить, какой будет грядущая осень их. На этот счет даже придумана поговорка: "Макрина мокра - и осень мокра". Если на Мокрину выпадало много осадков, значит, в следующем году будет хороший урожай ржи. Если же 1 августа было сухо, крестьяне начали вызывать дождь. Делалось это так: выбирали девочку, родившуюся в Макринин день, наряжали ее в красивую одежду обязательно синего цвета, давали в руки колосья и отправляли к водоему. Там "Макрина" передавала колоски реке, чтобы влага небесная пролилась на землю.Что можно делать 1 августа?- Макринин день считался знаковым: в это время завершались летние работы и начинались хлопоты, связанные с подготовкой к осени. Начинали собирать в грибы и убирать урожай. Наши предки старались провести генеральную уборку в доме, а также заняться стиркой и глажкой. Можно было вымыть окна. А еще ходили в баню: на Макрину нужно было быть чистым и опрятным.- Кроме того, на Руси верили, что если в этот день прибьется рыжий кот, то его нужно накормить и обогреть. Это животное считалось предвестником удачи, финансового благополучия и счастья.Что нельзя делать в Макринин день?- 1 августа тем, кто в этот день рожден, запрещалось выходить на улицу. Если это сделать. то можно накликать беду и привлечь ливень, который все зальет.- На Макрину нельзя забивать скот и домашнюю птицу - могут сильно заболеть родственники и близкие люди.- Не стоит 1 августа солить огурцы и квасить капусту. Эти продукты, заготовленные на Макрину, не принесут никакой пользы и приведут к отравлению.- Рыбаки в этот день не выходили на промысел, опасаясь русалок. Водные девы заманивали в подводное царство и топили тех, кто пришел на водоем за уловом.- Ни в коем случае нельзя 1 августа употреблять алкогольные напитки. Даже выпив одну каплю, человек рискует стать рабом пагубной привычки и притянуть в дом горе и нищету.- Строго запрещено на Макрину поднимать с земли деньги и любые оброненные или оставленные кем-то предметы. Эти вещи могут быть специально подложены, так как "заражены" смертельным проклятием. Даже в самом лучшем случае такой предмет принесет лишь чужие проблемы, долги и неудачи.- 1 августа не следует носить грязную и рваную одежду. Макрина была очень опрятной девушкой и ценила чистоту, так что за подобную неряшливость могла сурово наказать.- Ни в коем случае нельзя было выгонять из дома рыжих котов. Если так поступить, то о финансовом благополучии можно забыть навсегда.Приметы 1 августа:- Дождь на Макрину сулил богатый урожай в следующем году.- Много желудей на дубе - целый год будет счастливым.- Теплый и солнечный день - к долгому бабьему лету.- Пауки прячутся по углам - идет похолодание.- Звездопад на Макрину - ветер усилится.