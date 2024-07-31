1 августа в народном календаре. Не трогайте это в Мокринин день, чтобы не настигло проклятье
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1 августа в народном календаре. Не трогайте это в Мокринин день, чтобы не настигло проклятье
1 августа христиане молитвенно вспоминают Макрину Каппадокийскую. Преподобная жила в IV веке н. э. и была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского - патриархов православной веры. Родители воспитали детей в строгом послушании, смирении и богобоязненности. Макрина, будучи еще совсем юной, дала обет девства. Когда она немного подросла, по совету своей матери, Емилии, приняла вместе с ней иночество.
Оставив мирскую суету, мать и дочь построили небольшую обитель, куда приходили даже знатные особы, желавшие посвятить себя служению Господу. Макрина много трудилась и почти все время проводила во внутреннем диалоге с Богом. Когда женщина тяжело заболела, к ней вызвали врача, но целомудрие и данный в юности обет девства не позволили инокине обнажиться перед лекарем. Преподобная продолжила молиться, прося Всевышнего об исцелении. Господь слышал молитвы Макрины.: преподобная не только выздоровела, но и сама получила дар чудотворения и исцеления.
1 августа в народном календаре - Макринин день или Макрины, который также называют Мокрины, так как особое внимание обращали на осадки: то, насколько мокрым было 1 августа, давало нашим предкам возможность предположить, какой будет грядущая осень их. На этот счет даже придумана поговорка: "Макрина мокра - и осень мокра". Если на Мокрину выпадало много осадков, значит, в следующем году будет хороший урожай ржи. Если же 1 августа было сухо, крестьяне начали вызывать дождь. Делалось это так: выбирали девочку, родившуюся в Макринин день, наряжали ее в красивую одежду обязательно синего цвета, давали в руки колосья и отправляли к водоему. Там "Макрина" передавала колоски реке, чтобы влага небесная пролилась на землю.
Что можно делать 1 августа?
- Макринин день считался знаковым: в это время завершались летние работы и начинались хлопоты, связанные с подготовкой к осени. Начинали собирать в грибы и убирать урожай. Наши предки старались провести генеральную уборку в доме, а также заняться стиркой и глажкой. Можно было вымыть окна. А еще ходили в баню: на Макрину нужно было быть чистым и опрятным.
- Кроме того, на Руси верили, что если в этот день прибьется рыжий кот, то его нужно накормить и обогреть. Это животное считалось предвестником удачи, финансового благополучия и счастья.
Что нельзя делать в Макринин день?
- 1 августа тем, кто в этот день рожден, запрещалось выходить на улицу. Если это сделать. то можно накликать беду и привлечь ливень, который все зальет.
- На Макрину нельзя забивать скот и домашнюю птицу - могут сильно заболеть родственники и близкие люди.
- Не стоит 1 августа солить огурцы и квасить капусту. Эти продукты, заготовленные на Макрину, не принесут никакой пользы и приведут к отравлению.
- Рыбаки в этот день не выходили на промысел, опасаясь русалок. Водные девы заманивали в подводное царство и топили тех, кто пришел на водоем за уловом.
- Ни в коем случае нельзя 1 августа употреблять алкогольные напитки. Даже выпив одну каплю, человек рискует стать рабом пагубной привычки и притянуть в дом горе и нищету.
- Строго запрещено на Макрину поднимать с земли деньги и любые оброненные или оставленные кем-то предметы. Эти вещи могут быть специально подложены, так как "заражены" смертельным проклятием. Даже в самом лучшем случае такой предмет принесет лишь чужие проблемы, долги и неудачи.
- 1 августа не следует носить грязную и рваную одежду. Макрина была очень опрятной девушкой и ценила чистоту, так что за подобную неряшливость могла сурово наказать.
- Ни в коем случае нельзя было выгонять из дома рыжих котов. Если так поступить, то о финансовом благополучии можно забыть навсегда.
Приметы 1 августа:
- Дождь на Макрину сулил богатый урожай в следующем году.
- Много желудей на дубе - целый год будет счастливым.
- Теплый и солнечный день - к долгому бабьему лету.
- Пауки прячутся по углам - идет похолодание.
- Звездопад на Макрину - ветер усилится.