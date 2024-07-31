На этой неделе «ЭнергосбыТ Плюс» провел массовые ограничения должников во Владимире.

На этой неделе «ЭнергосбыТ Плюс» провел массовые ограничения должников во Владимире. В результате 67 недобросовестных клиентов остались без света. Из них 23 жителя областного центра уже обратились в офис и внесли оплату на сумму больше 90 тысяч рублей.Напоминаем, что клиенты, которые погасят задолженность при наличии и внесут оплату за июль до 5 августа, смогут принять участие в заключительном этапе акции «Плати и выигрывай» и получить смартфон, беспроводное зарядное устройство и наушники. С начала июня 6 человек из Владимира, Собинки, Судогды, Коврова и Гусь-Хрустального уже выиграли призы за своевременную оплату.Не упустите свой шанс. Уже сейчас у пользователей , подписанных на электронную квитанцию, есть возможность оплатить без комиссии текущие начисления и стать участником акции. Квитанция доступна в разделе «Скачать квитанцию». «ЭнергосбыТ Плюс» также приступил к доставке бумажных платежных документов.Подробности акции – размещены .Реклама.