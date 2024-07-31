Депутаты Законодательного собрания Владимирского региона единогласно поддержали предложение.

Артёму Маркину, дирижёру Губернаторского симфонического оркестра, посмертно присвоено звание Почётного гражданина области. Депутаты Законодательного собрания Владимирского региона единогласно поддержали предложение.Руководитель отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации губернатора Сергей Терехов выразил свою признательность Артему Маркину, сказав: "Артем Эдуардович – это человек, которого знают все".Особенно он подчеркнул два факта: Маркин стал самым молодым дирижером губернаторского оркестра в России, а также организовал фестиваль "Музыкальная экспедиция" для Владимирской области, который получил широкую известность по всей стране.