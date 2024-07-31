Более 30 человек тушили пожар в Доме Культуры в поселке Асерхово
В пресс-службе МЧС по...
Более 30 человек тушили пожар в Доме Культуры в поселке Асерхово
В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании Дома Культуры в поселке Асерхово Собинского района.
Огонь охватил приблизительно 30 кв.м.
В ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники и 31 человек.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области