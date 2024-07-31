Чемпионаты Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу завершились во...

Чемпионаты Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу завершились во Владимирской областиВ течение недели за победу в турнирах боролись более 160 сильнейших спортсменов ведомства, среди которых: 6 мастеров спорта России международного класса, 44 мастера спорта и 20 кмс.В служебном биатлоне участники продемонстрировали скорость, выносливость и меткость. Росгвардейцы должны были пробежать дистанцию в 3 километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах. По итогам турнира, в эстафете не было равных команде Северо-Кавказского округа Росгвардии. Второе место – за спортсменами Южного округа, а замкнули тройку сильнейших представители Северо-Западного округа Росгвардии.В чемпионате войск по легкой атлетике росгвардейцы соревновались в беге на 3 километра среди женщин, и на 5 километров среди мужчин. Победу в эстафете одержала сборная Центрального округа. Впереди у спортсменов межведомственные соревнования общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта, которые пройдут в подмосковном парке «Патриот».Павел Пак, председатель спортивного комитета Росгвардии:- Из участников впервые выполнили нормативы...и среди динамовских коллективов общества Динамо.