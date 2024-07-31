Экс-чиновник из Коврова получил взятку в виде квартиры за содействие строительному...

Экс-чиновник из Коврова получил взятку в виде квартиры за содействие строительному бизнесуПрокуратура города Коврова возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «СЗ „Композит Эстейт“» за незаконное предоставление недвижимости должностному лицу.В период с 14 марта 2022 года по 17 мая 2023 замглавы Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству получил от руководителя строительной организации взятку в виде недвижимого имущества – трехкомнатной квартиры стоимостью свыше 8,2 миллионов рублей. В обмен на это чиновник обещал оказать содействие в выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов компании.«Фактически при передаче имущества заместителю главы города Коврова руководитель организации-застройщика действовал от имени и в интересах юридического лица - ООО «СЗ «Композит Эстейт», в связи с чем отношении последнего прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, действий, связанных с занимаемым им служебным положением, совершенные в крупном размере)», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В соответствии с этой статьёй, наказание может быть в виде штрафа размером до тридцатикратной стоимости имущества, которое было незаконно передано от имени юридического лица. При этом штраф не может быть менее 20 миллионов рублей с конфискацией имущества.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений