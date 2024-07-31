На него и на фирму, которая дала жилплощадь, заведены дела.

Дело бывшего заместителя главы города Коврова по вопросам ЖКХ Амангельды Куандыкова продолжает развиваться. В дополнение к уголовному делу, которое возбуждено против чиновника, прокуратурой было начато административное дело. Оно направлено на строительную фирму ООО "СЗ "Композит Эстейт", руководитель которой предположительно предоставил взятку чиновнику.Важно отметить, что два уголовных дела были заведены по факту получения и предоставления взятки - как против чиновника, так и против директора строительной компании. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что инцидент произошел в период с 14 марта 2022 года по 17 мая 2023 года. Директор строительной компании предоставил взятку чиновнику в виде трехкомнатной квартиры за помощь и поддержку при выполнении строительных работ. Стоимость этой квартиры составляет 8,2 млн рублей по оценке экспертов.