Маэстро Анатолий Антонов, заслуженный деятель искусств России, стал почётный гражданином...

Маэстро Анатолий Антонов, заслуженный деятель искусств России, стал почётный гражданином Владимирской областиРовесник региона...Присвоение высокого звания Анатолию Антонову сегодня единогласно поддержали депутаты Законодательного Собрания.Анатолий Антонов - основатель и главный дирижёр владимирского русского оркестра родился в военном 1944-ом во Владимире. В марте этого года музыкант отметил свой 80-летний юбилей. Созданный им коллектив областной филармонии- владимирский оркестр русских народных инструментов- признан особо ценным объектом культурного достояния региона.Почётное звание Анатолию Ивановичу Антонову присвоено за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Сегодня Анатолий Антонов был лично приглашен на заседание регионального парламента. Первыми его поздравили депутаты, а затем - музыкальная семья и все поклонники его масштабного таланта.- Очень важно, когда тебя признают там, где ты родился. Где родился, вырос, прожил всю жизнь. Проживаешь. Для меня это очень важно.Отметим, что почётным гражданином Владимирской области стал маэстро Артём Маркин. Выдающийся деятель культуры нашего региона. Высокое звание присвоено Артёму Эдуардовичу Маркину посмертно.Напомним, заслуженный артист Российской Федерации, основатель владимирского губернаторского симфонического оркестра ушел из жизни в марте этого года.