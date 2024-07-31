Молодые люди с тяжелыми заболеваниями справляются с бытом и проходят социализацию. Происходит это под присмотром опытных наставников, созданы специальные условия, чтобы люди с

Молодые люди с тяжелыми заболеваниями справляются с бытом и проходят социализацию. Происходит это под присмотром опытных наставников, созданы специальные условия, чтобы люди с инвалидностью учились жить самостоятельно, но с помощью педагога. В квартире Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» 7 отдельных комнат, кухня и комната учителя. Она была приобретена на средства родителей и спонсоров. Председатель некоммерческой организации