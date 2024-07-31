Появились подробности уголовного дела о государственной измене во Владимирской области Гражданин...

Появились подробности уголовного дела о государственной измене во Владимирской областиГражданин России признан виновным в государственной измене. Сотрудники регионального Управления ФСБ установили, что в 2016-м году уроженец Украины получил российское гражданство - в упрощённом порядке, а в 2018-м вернулся на Украину, где позже решил заключить контракт с ВСУ.- В 2020-м году заключил контракт с вооружёнными силами Украины. Воевал в составе украинского отделения против вооружённых сил России. Участвовал в военных действиях против российских войск. Я был взят в плен. Однако скрыл, что имею российское гражданство. Раскаиваюсь в содеянном.В плен мужчина попал весной 22-го и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. Где и выяснилось, что он - гражданин России. Уголовное дело в марте этого года возбудило региональное управление ФСБ.Анна Сиванова, официальный представитель УФСБ России по Владимирской области:- Решением Владимирского областного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. И одного года ограничения свободы.