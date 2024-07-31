Сотрудница Владимирской областной научной библиотеки Ирина Мишина рассказала о программе фестиваля...

Сотрудница Владимирской областной научной библиотеки Ирина Мишина рассказала о программе фестиваля "Китоврас"Владимир готовится к большой книжной ярмарке. В августе в областной столице уже в четвертый раз пройдет фестиваль "Китоврас". Организаторы обещают, что в этом году он станет еще масштабные и ярче. В программе заявлено много звездных гостей. Каких именно? И какие книжные новинки будут презентованы?О фестивале "Китоврас" мы поговорили с одним из его организаторов, сотрудницей Владимирской областной научной библиотеки Ириной Мишиной.