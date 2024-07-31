Ремонт М-7 от Ставровской до Южного обхода во Владимире начнут уже в августе.

В августе во Владимире начнется ремонт участка трассы М-7, согласно информации из документации на сайте госзакупок. Ремонтируемая зона охватывает участок дороги от пересечения улиц Лакина и Ставровской до Южного обхода.Работы будет выполнять ООО «Владимирская строительная компания». В процессе ремонта планируется восстановление дорожного покрытия, укрепление обочин и восстановление металлических ограждений с дорожными знаками. На эти работы выделено 715 миллионов рублей, а завершение ремонта запланировано на 31 октября 2025 года.