В Киржаче будут судить 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, утром 16 мая фигурант зарезал пожилого мужчину кухонным ножом. Как сообщили в Следкоме, с

В Киржаче будут судить 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, утром 16 мая фигурант зарезал пожилого мужчину кухонным ножом. Как сообщили в Следкоме, с пенсионером 1960 года рождения парень познакомился на улице незадолго до трагедии. Он пригласил его к себе в гости в комнату в общежитии, которое располагается в микрорайоне Красный