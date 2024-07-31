Артем Маркин посмертно стал почетным гражданином Владимирской области. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания. Идея о присвоении звания маэстро

Артем Маркин посмертно стал почетным гражданином Владимирской области. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания. Идея о присвоении звания маэстро исходила от Центра классической музыки. По этому поводу коллектив обратился в Совет народных депутатов города Владимира. Позже инициативу одобрили и в областном правительстве. Сергей Терехов, начальник управления госслужбы и кадровой политики Администрации губернатора Владимирской области