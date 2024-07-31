Дом культуры загорелся в поселке Асерхово по адресу проспект Лесной, 3. Крупное возгорание удалось предотвратить, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасателям о пожаре сообщили в 17:13. Когда они

Дом культуры загорелся в поселке Асерхово по адресу проспект Лесной, 3. Крупное возгорание удалось предотвратить, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасателям о пожаре сообщили в 17:13. Когда они прибыли на место, огонь успел распространиться на 30 квадратных метров. Как упоминалось ранее, пламени не дали охватить большую площадь. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при