1 июля уже должны были быть завершены работы по асфальтированию, благоустройству, освещению моста на общую сумму свыше 76 миллионов рублей, но подрядчик их так и не выполнил. Всего на мост

1 июля уже должны были быть завершены работы по асфальтированию, благоустройству, освещению моста на общую сумму свыше 76 миллионов рублей, но подрядчик их так и не выполнил. Всего на мост выделено более 170 миллиона рублей. Сроки капремонта моста через Каменку на Слободской улице срываются, а ведь 1000-летие города уже не за горами. К юбилею город