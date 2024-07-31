Онлайн-марафон «Выходи за меня» стартовал во Вконтакте. Главный приз – путешествие на двоих. Для участия в нем одному из партнеров предлагается опубликовать у себя на странице историю

Онлайн-марафон «Выходи за меня» стартовал во Вконтакте. Главный приз – путешествие на двоих. Для участия в нем одному из партнеров предлагается опубликовать у себя на странице историю любви. Пост должен начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги». Также для участия в марафоне нужно подписаться на сообщества Госуслуг и Национальных проектов России. Участвовать