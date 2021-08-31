В Собинке 1 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие детской музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Учреждение возобновляет работу ..

В Собинке 1 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие детской музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Учреждение возобновляет работу после завершения капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура». В торжественной церемонии примут участие директор департамента культуры Алиса Бирюкова, руководители Собинского района, а также учащиеся и их родители.