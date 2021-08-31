Фигурант после ДТП покинул место происшествия.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).Предварительным следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый, следуя на автомобиле «ВАЗ», не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. После ДТП автомобиль загорелся. Находившийся в салоне 18-летний пассажир погиб, а фигурант скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение обвиняемого было установлено. В содеянном он сознался.В дальнейшем было установлено, что фигурант не имеет водительского удостоверения и перед поездкой употребил спиртное.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.