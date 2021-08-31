Он самовольно покинул часть во время учений.

Во Владимирской области разыскивается солдат-срочник Алексей Головин из воинской части №45445. Он служит в 28-ой понтонно-мостовой бригаде в Муроме.Он пропал после 14:00 27 августа. Сообщается, что боец самовольно покинул подразделение.«Ушёл с полевых учений. Парень родом из Тульской области. На вид 17-20 лет. Славянская внешность, рост 170-175 сантиметров, волосы русые. Одет в военную форму», - гласит ориентировка, распространённая по соцсетям.Информацию о местонахождении рядового просят сообщать по телефону: 8-905-141-33-45.