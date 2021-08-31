Под Муромом уже выявлен третий очаг АЧС. От африканской чумы свиней пали животные на личном подсобной хозяйстве в деревне Петроково Борисоглебского сельского поселения. Как сообщает

Под Муромом уже выявлен третий очаг АЧС. От африканской чумы свиней пали животные на личном подсобной хозяйстве в деревне Петроково Борисоглебского сельского поселения. Как сообщает Муром24, всего за три дня от АЧС погибло 11 свиней. Территория хозяйства в Петроково объявлена указом губернатора эпизоотическим очагом по АЧС. Там запрещен ввоз и вывоз скота, убой свиней, охота на