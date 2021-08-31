31.08.2021

2021-08-31 10:45:05

За сутки во Владимирской области выявлено 178 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 августа 2021 года лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



32 случаев во Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Собинском, 9 сл. в Александровском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском районе.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 49 395 случаев заболевания.



11 430 случаев во Владимире, 5781 сл. в Гусь-Хрустальном, 5325 сл. о. Муром, 3960 сл. в Ковровском, 2730 сл. в Александровском, 2686 сл. в Петушинском, 2055 сл. в Юрьев-Польском, 2122 сл. в Вязниковском, 2131 сл. в Кольчугинском, 2003 сл. в Суздальском, 1648 сл. в Собинском, 1623 сл. в Киржачском, 1379 сл. в Меленковском, 1103 сл. в Гороховецком, 1126 сл. в Камешковском, 948 сл. в Селивановском, 722 сл. в Судогодском, 623 сл. в г. Радужном.