По требованию прокурора три многодетные семьи получили обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой.

Три многодетные семьи из города Гусь-Хрустальный были вынуждены обратиться в прокуратуру. Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки был установлен факт отсутствия инженерной и транспортной инфраструктуры.В результате в суд был направлен иск с требованием обязать администрацию города ликвидировать нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора. На данный момент земельные участки обеспечены необходимыми инфраструктурами. Суммарно на эти цели было потрачено более 18,6 млн рублей.