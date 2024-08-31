За это наказали коммунальщиков.

Эксперты обнаружили, что содержание железа в воде, поставляемой жителям Кольчугино через городской водопровод, в два раза превышает допустимые нормы. Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области в субботу, 31 августа.За мониторинг качества воды отвечает компания «Коммунальник», руководителю которой направлено официальное представление. В настоящее время он может столкнуться с административной ответственностью.Приведение водных ресурсов в соответствие с нормами контролируется прокуратурой.