Сегодня ночью тысячи людей в разных странах мира наденут карнавальные костюмы и будут отмечать Хеллоуин. В наши дни мало кто вспоминает о смысле праздника, все его стали воспринимать как веселый карнавал, развлечение. А как создаются для него образы?

Сегодня ночью тысячи людей в разных странах мира наденут карнавальные костюмы и будут отмечать Хеллоуин. В наши дни мало кто вспоминает о смысле праздника, все его стали воспринимать как веселый карнавал, развлечение. А как создаются для него образы? Давайте переместимся фотостудию студию Ирины Гусевой, где нас ждут несколько персонажей в стиле Хэллоуин.Причем с нашими корреспондентами. Только я не пойму, кто с нами на связи.Александр Сыпченко, корреспондент:- Здравствуйте студия, позвольте для начала представится меня зовут кроваво красный череп, сегодня я в образе именно этого персонажа и познакомлю Вас еще с одним сугубом. Это очень молодая ведьма, но уже очень коварная и страшная. Итак пойдемте.Какая девушка хотя бы на несколько минут не мечтала стать колдуньей. Летать по городу на метле, варить приворотные зелья и накладывать заклятья. Хэллоуин именно тот самый праздник когда можно примерить на себя этот образ. Визажист-гример не только помогает создать внешнее сходство с персонажем, но и подбирает одежду, и добавляет другие детали. В результате женский образ получился яркий и даже пугающийЕлена Синтякова, визажист-гример:- Мы показываем какие-то вещи, которые всегда скрыты от глаз особенно мужских глаз и соответственно здесь очень много морщин, которые утрированно показаны, но их не должно быть вобычном коммерческом макияже.Опавшие листья, пластиковые паучки и шар предсказаний добавляют образу еще большей реалистичности. Профессиональный фотограф Ирина Гусева ловит в объектив все самое важное: тени и даже эмоции персонажа. Фотосессии в стиле Хэллоуин с развитием соцсетей приобрели колоссальную популярность. Главное чтобы было весело и необычноИрина Гусева, фотограф:- Последнее время их хотят все чаще и чаще. Это интересно, это необычно. Это клевые новые аватарки.Если время на создание хоррор-образа мало и Вы не успеваете воспользоваться услугами стилиста, проблему можно решить готовой маской. Сейчас в специализированных магазинах можно найти все что угодно. Ломать голову над костюмом тоже не следует, даже старая кожаная куртка и шляпа могут быть шикарными атрибутами съемки.- Итак дорогие зрители наша фотосессия подходит к концу, бабушка скажи на прощание сколько тебе лет? 118, ой я бы дал 90, ну давай попрощаемся со зрителями и пойдем пугать народ. Пойдем, все пока.На самом деле с визажистом остается еще один наш корреспондент. И в конце программы посмотрим, какой образ придумали для нее. Ждём.