В Суздале прошел благотворительный Марафон равных возможностей. Он объединил молодежь, семьи с...

В Суздале прошел благотворительный "Марафон равных возможностей".Он объединил молодежь, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот из более 30 регионов России. Одним из партнеров стала компания "Т Плюс"."Экоревизорро" и "Теплоцентраль" - интеллектуальная викторина и профориентационная игра наглядно демонстрируют работу энергетиков. Виктория в авторские игры компании "Т Плюс" играет впервые.Виктория Бакнина, участница "Марафона равных возможностей":- Нужно было отвечать на вопросы, очень разный спектр вопросов там и биология и история, и в принципе про все. Очень интересно было, мне понравилось.Игра проходит в рамках благотворительного "Марафона равных возможностей". Он объединил более 1500 участников, гостей, зрителей из более 30 регионов, из самых удаленных уголков России — активных творческих граждан всех возрастных групп разных национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья. Марафон - часть фестиваля семейных династий "Вера. Надежда. Любовь", который проходит в Суздале.Ирина Богачева, президент благотворительного фонда "Возрождение и Надежда":- У нас есть спортивное направление, но вот как может семья без здорового образа жизни? Не может! А здоровый образ жизни разве не может быть без творческих и культурных направлений. И вот этот микс очень классный, культуры и спорта дал возможность многим творческим способностям.Партнером крупного благотворительного марафона стал Владимирский филиал компании "Т Плюс". Для ребят подготовили развлекательную программу на двух площадках. Вместе с Теплославом и Капелькой самые юные участники форума отправились в приключение по Энергограду. Компания "Т Плюс" занимается популяризацией работы энергетиков, рассказывает детям о важности соблюдении правил безопасности на улице и дома. Кроме того, для гостей фестиваля компания приготовила полезные испытания, призванные отвлечь молодежь от гаджетов.Елена Котелевец, руководитель Регионального центра стратегической коммуникации в г. Владимире ПАО "Т Плюс":- Те темы, которые мы поднимаем в рамках наших веселых уроков энергобезопасности находят отклик в сердцах детей разных возрастов, те навыки, которые они приобретают играя в наши полезные игры в дальнейшем помогут им правильно себя вести.В этом году в марафоне приняли участие полторы тысячи человек. Среди них приглашенный гость - паралимпийский чемпион Алексей Талай. Своим примером спортсмена показывает, как важны воля и мотивация.Алексей Талай, паралимпийский чемпион по плаванью (Белоруссия):- Это важно сегодня нам быть вместе и всеми силами, объединившись в эти сложные времена, проявлять друг к другу любовь.Марафон призван расширить привычные границы, дать шанс проявить свои физические возможности и таланты, почувствовать себя особенным, но таким же, как все.Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир"