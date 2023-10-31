За прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 44 человека получили ранения, в том числе травмированы 3 ребенка.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 44 человека получили ранения, в том числе травмированы 3 ребенка.Полицейскими оформлено 419 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 106 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия.Также выявлено 116 водителей, нарушивших требования части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).Гороховецкий районПо предварительной информации, 23.10.2023 г. в 13:00 на 316 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хендай-Солярис», 1965 года рождения, двигаясь в левой полосе в сторону г. Нижний Новгород, допустил наезд на тросовое металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего совершил наезд на металлический отбойник, разделяющий проезжую часть и обочину. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай-Солярис» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 24.10.2023 г. в 13:30 в г. Ковров у 82 по ул. Комсомольская водитель автомобиля «Фольксваген – Поло», 1961 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Тойота – Аурис» под управлением водителя 1983 года рождения, после чего автомобиль «Тойота» от удара совершил столкновение с останавливающимся впереди автомобилем «Маз» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген – Поло» направлен на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 25.10.2023 г. в 20:20 на 47 км автодороги «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» водитель автомобиля «Лада-Ларгус», 1996 года рождения, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ – 2112» под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада–Ларгус» направлен на амбулаторное лечение, водитель автомобиля «ВАЗ- 2112» госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 26.10.2023 г. в 08:10 в г. Костерёво на ул. Писцова у дома 46 водитель автомобиля «Лада-Веста», 1958 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении автомобилю «Хендай-Соната» под управлением водителя 1996 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Веста» госпитализирован, водитель автомобиля Хендай-«Соната» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 27.10.2023 г. в 09:20 в г. Ковров на ул. Октябрьская у дома 30 водитель автомобиля «Ниссан-Скайлайн», 1995 года рождения, при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Киа-Рио» под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан-Скайлайн», 1996 года рождения, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 28.10.2023 г. в 08:30 на 111 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Митцубиси – Аутлендер», 1991 года рождения, при движении по правой полосе в сторону г. Владимира при перестроении в левую полосу не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю «Ниссан – Х Трейл» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан-Х Трейл», 2016 года рождения, направлен на амбулаторное лечение.Юрьев - Польский районПо предварительной информации, 29.10.2023 г. в 15:59 на 54 км автодороги «Владимир - Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Шевроле – Круз», 1960 года рождения, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 1972 года рождения, госпитализированы.Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения!При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Ни в коем случае не садитесь за руль, если употребили спиртное!Для обеспечения безопасности пешеходам необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться светоотражающими элементами.Помните! Безопасность на дорогах напрямую зависит от поведения каждого участника дорожного движения.