Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.Сначала запуск корабля был перенесен с 17 января на конец месяца​​​. Отсрочку полета связывают с приостановкой работы американских госучреждений, к числу которых относится Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).В пилотируемом режиме (с двумя астронавтами на борту) Dragon-2 должен отправиться к Международной космической станции летом 2019 года, сообщает РИА Новости.About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019