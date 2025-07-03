28 июня на Воробьевых горах состоялось знаковое событие года – ежегодная Премия СЕТЬ Лидеров

28 июня на Воробьевых горах состоялось знаковое событие года – ежегодная Премия "СЕТЬ Лидеров", собравшая под своим крылом более 120 выдающихся гостей. Представители бизнеса, влиятельные лица из правительства, признанные эксперты, верные партнеры и давние друзья Сети объединились, чтобы отпраздновать достижения и наметить новые горизонты.Церемония 2025 года стала поистине незабываемой. В этот вечер состоялось триумфальное вручение наград самым ярким представителям Сети в 18 престижных номинациях. Среди которых - "Бизнесмен года", "Звезда года" и "Вклад в развитие Сети". Кульминацией вечера стал розыгрыш путевки на легендарный космодром Байконур, предоставившей счастливчику уникальную возможность прикоснуться к истории освоения космоса. Мероприятие создало неповторимую атмосферу для эффективного нетворкинга и взаимовыгодного партнерства, способствуя установлению новых контактов и укреплению существующих связей. Вечер завершился в непринужденной обстановке под зажигательный DJ-сет, располагающий к открытому диалогу и обмену идеями.Среди ключевых партнеров Премии "СЕТЬ Лидеров" 2025 по праву была клиника микрохирургии глаза "АЙМЕД". Начав свой путь в 2020 году в Екатеринбурге, "АЙМЕД" быстро завоевала признание и доверие пациентов на Урале. Благодаря неизменному стремлению к совершенству и высокому качеству оказываемых услуг, клиника успешно расширила свою деятельность, открыв филиал в Москве.Девиз "АЙМЕД" – "Сделайте шаг навстречу новой жизни без ограничений!" – как нельзя лучше отражает философию команды: неустанно совершенствовать медицинские технологии, дарить пациентам надежду на полноценную жизнь без ограничений, связанных со зрением. Клиника не просто предоставляет медицинские услуги, а создает атмосферу заботы и поддержки, помогая пациентам обрести уверенность и радость жизни.За годы работы "АЙМЕД" была удостоена множества престижных наград, подтверждающих ее высокий профессионализм и безупречную репутацию. Признание на авторитетных порталах "Продокторов" и "Е1" как одной из лучших клиник региона, а также получение премий от Fashion TV, "Великие Люди" и недавней премии The Medical Stars & Beauty Awards в номинации «Лучшая клиника офтальмологии» свидетельствуют о высоком уровне сервиса и инновационном подходе к лечению. Клиника активно поддерживает значимые мероприятия, в их числе - Премия "СЕТЬ Лидеров".