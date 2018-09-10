Двести двадцать два миллиона пассажиров за два года: это результат работы Московского центрального кольца, которое 10 сентября отмечает свой второй день рождения. В честь праздника на пяти станциях пассажиров весь день сопровождают яркие театрализованные представления и творческие конкурсы. Как МЦК изменило жизнь москвичей?

Двести двадцать два миллиона пассажиров за два года: это результат работы Московского центрального кольца, которое 10 сентября отмечает свой второй день рождения. В честь праздника на пяти станциях пассажиров весь день сопровождают яркие театрализованные представления и творческие конкурсы. Как МЦК изменило жизнь москвичей?Никакого привычного стука колес: серо-красная "Ласточка" везет пассажиров почти бесшумно. Словно по маслу — по современным бесшовным путям, которые появились вместо старой ржавой "железки".Московская окружная железная дорога — именно так раньше называлось МЦК — была построена еще в начале прошлого столетия и пролегала тогда за пределами Москвы. По дороге курсировали пассажирские и грузовые поезда, но со временем загруженность сошла почти на нет.Новую жизнь дорога обрела два года назад. Для запуска МЦК пришлось полностью реконструировать всю инфраструктуру. Но усилия стоили того: благодаря новому виду транспорта поездки по столице стали гораздо быстрее.— Быстрее стали доезжать. Вот мы с "Профсоюзной" сюда доезжаем буквально минут за 10-15. А так бы у нас минут 40 занимало. И комфорт — ребенку вообще нравится!— Мне нравятся новые вагоны метро. Одни удобства! И нравится, что путь проходит сверху, а не под землей.— Туалеты, удобство, кондиционеры, Wi-Fi!Еще шесть лет назад, когда стартовала грандиозная реконструкция, проект казался фантастическим. Предстояло превратить умирающую дорогу фактически в наземное метро, объединить его с другими ветками. В строительство вложили порядка 130 миллиардов рублей.Скептики опасались: интегрировать железную дорогу с подземкой внутри города не получится. Намекали, что МЦК ждет судьба мало востребованного монорельса. Но в первый же год своей работы "Ласточки" перевезли 100 миллионов пассажиров. В этом году — уже 222 миллиона. МЦК — это 31 станция, 20 пересадок на метро и семь — на пригородные электрички."Благодаря пользованию МЦК наши пассажиры могут экономить от 9 до 16 минут. В этом году 5 и 6 сентября мы установили своеобразный рекорд по перевозке: 6 сентября мы перевезли более чем 452 тысячи пассажиров", — рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.МЦК станет еще удобнее для пассажиров. Сейчас объединяют радиальные направления Московской железной дороги с МЦК. Три пересадочных узла уже сданы, еще пять достроят в течение года. Но в самых ближайших планах — сделать все пересадки крытыми, чтобы пассажиры не замечали капризов погоды.