Кто по этикету должен платить на свидании? Как организовать встречу, чтобы всем было комфортно? Что такое короткая светская беседа и зачем она нужна? Прилично ли желать здоровья, если рядом кто-то чихнул? Как реагировать на неудобные вопросы и о чём неприлично спрашивать? Правила этикета ежедневно помогают разрешать эти вопросы. Попытались разобраться в нюансах в новом выпуске