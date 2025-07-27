«Мазда» и грузовик загорелись на 221 км трассы М-7 в Камешковском районе. Пожар произошел утром, спасателей вызвали в 8:03. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Прибывшие спасатели

«Мазда» и грузовик загорелись на 221 км трассы М-7 в Камешковском районе. Пожар произошел утром, спасателей вызвали в 8:03. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Прибывшие спасатели потушили пламя на площади 34 квадрата. Что стало причиной возгорания, неизвестно, но точно не ДТП. Причину произошедшего выясняет дознаватель. К счастью, никто не погиб и не пострадал.