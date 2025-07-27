Всего таких мероприятий на дорогах области планируется 52.

По данным правительства Владимирской области, на трассах «Малышево-Красная Горбатка», «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районе, «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе и Муромском округе появились предупреждающие щиты и шумовые полосы.Новые дорожные знаки и разделительные столбики появились в Ковровском районе на дороге «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма» и на трассе «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль Залесский». На трассе ещё и обновили шумовые полосы.Дорожные знаки, разделительные столбики, освещение, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД сделали на автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».Из запланированных на 2025 год 52 мероприятий по оборудованию средствами безопасности дорог Владимирской области выполнено 47.Напомним, жители Александровсого района скоро