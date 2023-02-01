Во Владимирской области пьяный мужчина забил до смерти свою мать. В Киржаче перед судом предстанет...

Во Владимирской области пьяный мужчина забил до смерти свою мать.В Киржаче перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве матери.Как выяснило следствие, 2 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в результате ссоры начал избивать свою мать.От полученных повреждений 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, сообщили в следственном комитете по Владимирской области.Фото: https://t.me/SU_SKR33