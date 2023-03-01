Владимирцам приходят фальшивые квитанции об оплате за тепло и электроэнергию. Об этом сообщает владимирский Энергосбыт. Ложные счета пришли жителям улиц Юбилейная и Северная. Платежи

Владимирцам приходят фальшивые квитанции об оплате за тепло и электроэнергию. Об этом сообщает владимирский Энергосбыт. Ложные счета пришли жителям улиц Юбилейная и Северная. Платежи поступали якобы от имени «Владимирских коммунальных систем». Сами коммунальщики предупреждают, что к этой рассылке отношения не имеют. Для большей безопасности, энергетики рекомендуют получать квитанции в электронном виде и оплачивать в том