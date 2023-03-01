Во Владимирской области медики могут остаться без выплат за февраль. Медики владимирской станции...

Во Владимирской области медики могут остаться без выплат за февраль.Медики владимирской станции "Скорой помощи" рискуют и по итогам февраля остаться без стимулирующих выплат. Начисление заработных плат в учреждении происходит до восьмого числа каждого месяца. Но никакой конкретики по-прежнему нет. Единое положение об оплате труда не утверждено. Переговоры между руководством, профсоюзами и Минздравом зашли в тупик.Скандал случился почти месяц назад. Медиков тогда лишили надбавок, примерно трети зарплат. Сообщалось, что станция накопила кредиторскую задолженность и вынуждена гасить ее в ущерб сотрудникам. В Минздраве эту информацию опровергли. Глава министерства Артем Осипов даже "диагностировал" у владимирской "скорой" хронический перерасход зарплатного фонда и заявил, что действующая система начисления идет вразрез с законодательством. Главврач станции получил предостережение от прокуратуры, но ситуация в корне не поменялась, деньги людям не вернули. На днях более ста сотрудников "скорой" оставили подписи под обращением на имя Президента. Фельдшеры заявляют, что их сейчас фактически вынуждают отказаться от работы свыше одной ставки, и вкратце объясняют, к чему это может привести.Василиса Коновалова, фельдшер владимирской станции скорой помощи:- У нас был один момент, что у нас писали в рабочий чат, руководство писало "просим по максимуму полторы ставки взять", а теперь нам говорят о том, что если мы все будем работать на одну ставку, мы будем получать по дорожной карте, во что верится с трудом вообще. Ну, соответственно, чем меньше ставок человек работает, тем меньше часов ему нужно отработать. Соответственно, меньше бригад.Минздрав в соцсетях опубликовал ответное обращение. Четырнадцать страниц с формулами, динамиками, анализом финансово-хозяйственной деятельности владимирской станции за прошлый год и разъяснениями, как должны и как на деле формируются заработные платы сотрудников. В заключение глава Минздрава призвал профсоюзы еще раз письменно сформулировать (цитата) "понятные и исполнимые" требования. Для комиссии по пересмотру стимулирующих выплат за январь.Напомним, что во Владимире у "Скорой помощи" появились долги из-за выплат сотрудникам за работу в пандемию.