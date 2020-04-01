Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 39-летний житель города Вязники. Потерпевший пояснил, что оставил свой автомобиль марки «ВАЗ 2106» у дома по улице Металлистов, а через некоторое время обнаружил пропажу транспортного средства.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель одного из сел Вязниковского района 1998 года рождения.Молодой человек пояснил, что приметил оставленную без присмотра автомашину. В ночное время, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью троса и принадлежащего ему автомобиля отбуксировал транспортное средство в свой гараж. В дальнейшем подозреваемый планировал отремонтировать автомобиль и использовать в личных целях.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.