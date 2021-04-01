Напомним, что губернатор поставил задачу сократить в области безработицу, как минимум, к доковидному уровню.

Во Владимирской области Центры занятости населения с 1 апреля вернулись к привычному режиму работы с населением. При этом возможность зарегистрироваться дистанционно – сохранилась.На сегодняшний день количество безработных, состоящих на учёте, составляет 12800 человек. В реестре «бирж труда» имеется более 23 тысяч свободных вакансий. Больше 40% из них размещены обрабатывающими производствами. Уровень безработицы экономически активного населения сократился с 4,5% до 1,8%, - отметил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.В ведомстве добавили, что с января было трудоустроено более 6000 человек. Уровень трудоустройства составил 77%.В регионе продолжается действие специальных программ по переобучению и поиску работы для женщин, находящихся в декрете, а также людей предпенсионного возраста.Напомним, что губернатор сократить в области безработицу, как минимум, к доковидному уровню.