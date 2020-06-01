01.06.2020

2020-06-01 12:55:03

Владимирские семьи с 1 июня начали получать выплаты на детей

«1 июня с 8 утра на счета владимирских семей начали поступать денежные средства. По состоянию на 10 утра было перечислено более 1,3 млрд рублей на 135 тысяч детей. Всего к настоящему времени в региональное Отделение ПФР поступило свыше 102 тысяч заявлений на 139 тысяч детей от 3 до 16 лет, проживающих во Владимирской области. В бюджете на эти цели заложено около 2 млрд рублей», – сообщил управляющий региональным отделением ПФР Антон Курбаков.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента России с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал, доходом не считаются, налогом не облагаются и при назначении других мер социальной поддержки не учитываются.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трёх рабочих дней.

Большинство владимирских семей обратилось за выплатой через портал Госуслуги и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

Заявление на оформление выплаты можно подать до 1 октября. Кроме того, расширено право семей на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей в возрасте до трёх лет.

«Теперь эти средства смогут получить не только те, кто имеют право на маткапитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Эти выплаты не зависят от доходов семьи, наличия трудоустройства родителей, получения заработной платы, пенсий, пособий и других выплат», – уточнил Курбаков.