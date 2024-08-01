Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала,...

Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала, что ждет деревья после поражения изумрудной златкойБорьба с ясеневой изумрудной златкой на территории областного центра продолжается. Управление Россельхознадзора выявило 16 очагов поражения.Как определить, что дерево уже не спасти? И что ждёт насаждения в зоне риска?Об этом "Вестям" рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.