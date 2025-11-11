Приходит мужик к доктору и говорит:
- Доктор помогите у меня такая проблема... Доктор не отрываясь от своих записей:
- Ну говорите...
- Доктор ну понимаете, у меня такая проблема, такая проблема...
- Ну давайте говорите быстрее меня другие пациенты ждут.
- Доктор вы только не смейтесь, а то другие все врачи смеялись...
- Ну, как я могу смеятся, я же давал клятву и всё такое, давайте давайте показывайте или уходите. Мужик снимает штаны, а на том месте, где должно быть мужское достоинство такая маленькая фигулинка. Доктор в истерике, хохочет... Мужик:
- Ну вот доктор вы смеётесь... Доктор еле-еле успокоившись:
- Всё, всё я успокоился, так в чём же у вас проблема?
- Доктор, понимаете, у меня чл*н опух.
еще анекдот!