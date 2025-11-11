Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые занимались производством синтетических наркотиков. Жители Челябинской и Московской областей получили 15 и 10

Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые занимались производством синтетических наркотиков. Жители Челябинской и Московской областей получили 15 и 10 лет колонии строгого режима. Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчины организовали подпольное производство наркотиков. Для этого они арендовали частный дом в деревне Ивашево Киржачского района, где оборудовали полноценную лабораторию. Правоохранительные органы