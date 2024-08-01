Не пропустите «Вести» в 14.30: съёмки уникального документального кино проходят в нашем регионе По...

Не пропустите «Вести» в 14.30: съёмки уникального документального кино проходят в нашем регионеПо высоким стандартам- Медицинскую помощь на уровне самых современных стандартов получат жители Собинки. На каком этапе строительство многопрофильной поликлиники?Одобрено депутатами- Более двух миллиардов рублей из областной казны направят на нужды муниципалитетов. Какой будет реформа межбюджетных отношений?Язык без границ- О "Русском Фениксе" и его реликвиях- на языке жестов. Съёмки уникального документального кино в нашем регионе.