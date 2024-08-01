Чемпионат России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок будет проходить в Муроме с 1 по 7 августа. Около 70-ти спортсменок будут участвовать в многодневной гонке. В пресс-службе

Чемпионат России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок будет проходить в Муроме с 1 по 7 августа. Около 70-ти спортсменок будут участвовать в многодневной гонке. В пресс-службе правительства поделились подробной программой соревнований. 3 августа в Муроме в 10:30 пройдет праздничная церемония, которая будет включать в себя концерт, презентацию команд и награждение победителей первого дня турнира.