Старый деревянный столб упал в деревне Переложниково Селивановского района 18 июля. Опора рухнула прямо у Дома милосердия, загородив проезд и оставив жителей населенного пункта без связи и

Старый деревянный столб упал в деревне Переложниково Селивановского района 18 июля. Опора рухнула прямо у Дома милосердия, загородив проезд и оставив жителей населенного пункта без связи и интернета. Об этом сообщили в издании «Горбатка.ру». На эту публикацию обратила внимание прокуратура. Выехав на место, представители ведомства установили, что поврежденная опора принадлежит филиалу ПАО «Ростелеком» во Владимирской